Трамп отправил письмо Ким Чен Ыну
12:08, 24 января 2019Мир
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На прошлой неделе Вашингтон посетил главный переговорщик КНДР по ядерным переговорам Ким Ен Чхол.
Трамп написал Ким Чен Ыну письмо / Twitter - Dan Scavino Jr.
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.
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«Президент ответил на письмо председателя Кима», - цитирует CNN заявление пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс журналистам.
Напоминается, что на прошлой неделе Вашингтон посетил главный переговорщик КНДР по ядерным переговорам Ким Ен Чхол. Он провел переговоры с Трампом, а кроме того, привез президенту США письмо от лидера Северной Кореи.
По итогам переговоров в Белом Доме сообщили, что Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.
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