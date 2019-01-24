Трамп отправил письмо Ким Чен Ыну

На прошлой неделе Вашингтон посетил главный переговорщик КНДР по ядерным переговорам Ким Ен Чхол.

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

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«Президент ответил на письмо председателя Кима», - цитирует CNN заявление пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс журналистам.

Напоминается, что на прошлой неделе Вашингтон посетил главный переговорщик КНДР по ядерным переговорам Ким Ен Чхол. Он провел переговоры с Трампом, а кроме того, привез президенту США письмо от лидера Северной Кореи.

По итогам переговоров в Белом Доме сообщили, что Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.