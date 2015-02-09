За год плохо относящихся к Украине россиян стало в три раза больше - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра», которые есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, как вы относитесь сейчас к Украине, в январе 2015 года 36% респондентов указали «в основном плохо», 28% - «очень плохо». В январе 2014 года ответ «в основном плохо» выбрали – 22% и только 4% - «очень плохо».

Согласно данным опроса, в январе 2015 года к Украине хорошо относились только 24% («очень хорошо» - 4%, «в основном хорошо» - 20%) респондентов. Год назад позитивное отношение было отмечено у 66% респондентов («очень хорошо» - 6%, «в основном хорошо» - 60%).

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Не смогли ответить на этот вопрос в январе 2015 года -13%, год назад – 9%.

В тоже время 48% опрошенных назвали отношения между РФ и Украиной враждебными (год назад - только 2%), 33% - напряженными (год назад – 21%), 9% - прохладными (год назад – 31%), 2% - нормальными и спокойными (год назад – 26%), 1% - хорошими и добрососедскими (год назад - 10%), 1% - дружескими (год назад 4%). Затруднилось с ответом 5% респондентов (год назад 6%).

Опрос проводился 23-26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 134-х населенных пунктах 46-ти регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

Как известно, Россия игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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С начала 2015 года боевики значительно активней начали обстреливать позиции украинских силовиков в зоне АТО и населенные пункты.

Также Россия продолжает усиливать военный контингент на востоке Украины. По данным СНБО, на сегодняшний день общая численность российских военных на подконтрольных боевикам территориях достигла 12 тыс.

Представители украинской власти неоднократно заявляли, что готовы идти на любые переговоры ради урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия настаивает на изменении конституционного строя Украины.

В то же время на российских федеральных каналах на протяжении года сообщают о фашистах, которые якобы захватили власть в Украине, что якобы привело к ущемлению прав русскоязычных граждан Украины. Это информация не соответствует действительности, однако у российских граждан нет возможности увидеть объективную картину происходящего.

Ранее УНИАН сообщал, что почти 70% россиян выступают против введения войск РФ в Украину.