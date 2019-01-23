Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

Это может произойти, если Совет безопасности ООН не примет меры после ударов Израиля по сирийской территории.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива.

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Это может произойти, если Совет безопасности ООН не примет меры после ударов Израиля по сирийской территории, сказал он.

«Настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории», - приводит его слова SANA, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, 21 января израильская авиация атаковала территорию Сирии. Этот удар стал самым мощным с мая 2018 года. Армия Израиля сообщила, что удары стали ответом на запуск сирийских ракет по северным Голанским высотам.