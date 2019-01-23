цей матеріал доступний українською

Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

10:15, 23 января 2019
Мир
386 0
Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива \ stmegi.com

Читайте такжеИзраиль атаковал военные объекты Ирана в Сирии

Это может произойти, если Совет безопасности ООН не примет меры после ударов Израиля по сирийской территории, сказал он. 

«Настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории», - приводит его слова SANA, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, 21 января израильская авиация атаковала территорию Сирии. Этот удар стал самым мощным с мая 2018 года. Армия Израиля сообщила, что удары стали ответом на запуск сирийских ракет по северным Голанским высотам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сирия#Израиль