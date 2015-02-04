НАТО намерено расположить в Литве и Польше новые тренировочные базы

20:35, 04 февраля 2015
Мир
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Шесть новых военных баз НАТО в Литве и Польше станут тренировочными площадками сил супербыстрого реагирования.

Reuters

Таким образом Альянс намерен принять дополнительные меры безопасности против возможных угроз со стороны России, передает DW.DE.

На фоне украинского кризиса министры обороны стран-членов НАТО намерены способствовать внедрению новых мер защиты против возможных угроз со стороны России. На министерской встрече в Брюсселе, которая состоится 5 февраля, среди прочих будет обсуждаться вопрос развертывания шести новых военных баз в таких странах Альянса, как Литва и Польша. Они будут служить учебными площадками для сил супербыстрого реагирования НАТО, которые находятся сейчас на стадии создания.

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Эти силы, которые будут действовать в составе сил реагирования НАТО, согласно планам, могут быть переброшены в течение нескольких дней в регионы, где необходимо их присутствие, например, в страны Балтии, которые испытывают особую угрозу российского вмешательства. Ключевую роль в развитии сил супербыстрого реагирования сейчас играет Германия. В этом году, на пробном этапе их создания, из общего количества в 5 тыс. военных солдаты немецкого Бундесвера будут составлять 2 тыс.

Какие еще страны в среднесрочной перспективе будут участвовать в создании сил супербыстрого реагирования, будет определено на ближайшей встрече министров иностранных дел НАТО. В обсуждении, наряду с Германией, примут участие представители Франции, Великобритании, Италии, Испании, Польши и Турции.

Напомним также, 4 февраля Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Литвы, Польши и Украины о создании совместной военной бригады, в которой будут служить 545 украинских военнослужащих, до 3,5 тыс. - польских и к 350 - литовских.

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