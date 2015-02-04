НАТО намерено расположить в Литве и Польше новые тренировочные базы

Таким образом Альянс намерен принять дополнительные меры безопасности против возможных угроз со стороны России, передает DW.DE.

На фоне украинского кризиса министры обороны стран-членов НАТО намерены способствовать внедрению новых мер защиты против возможных угроз со стороны России. На министерской встрече в Брюсселе, которая состоится 5 февраля, среди прочих будет обсуждаться вопрос развертывания шести новых военных баз в таких странах Альянса, как Литва и Польша. Они будут служить учебными площадками для сил супербыстрого реагирования НАТО, которые находятся сейчас на стадии создания.

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Эти силы, которые будут действовать в составе сил реагирования НАТО, согласно планам, могут быть переброшены в течение нескольких дней в регионы, где необходимо их присутствие, например, в страны Балтии, которые испытывают особую угрозу российского вмешательства. Ключевую роль в развитии сил супербыстрого реагирования сейчас играет Германия. В этом году, на пробном этапе их создания, из общего количества в 5 тыс. военных солдаты немецкого Бундесвера будут составлять 2 тыс.

Какие еще страны в среднесрочной перспективе будут участвовать в создании сил супербыстрого реагирования, будет определено на ближайшей встрече министров иностранных дел НАТО. В обсуждении, наряду с Германией, примут участие представители Франции, Великобритании, Италии, Испании, Польши и Турции.

Напомним также, 4 февраля Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Литвы, Польши и Украины о создании совместной военной бригады, в которой будут служить 545 украинских военнослужащих, до 3,5 тыс. - польских и к 350 - литовских.