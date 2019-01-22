Опубликовано видео штурма захваченного в России самолета
15:28, 22 января 2019Мир
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Очевидцы сообщают, что захвативший самолет мужчина во время задержания был очень пьяным.
Штурм захваченного самолета
Силовики штурмовали самолет "Аэрофлота" захваченный пассажиром в России.
Захватчик задержан, так говорят пассажиры самолета. Его сняли с борта, он очень пьян, сообщает Telegram-канал Mash.
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Также опубликовано видео штурма самолета Boeing рейса Сургут-Москва, который захватил пьяный пассажир.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье: угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия.
Ранее сообщалось, что пассажир лайнера Boeing, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан.
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