Опубликовано видео штурма захваченного в России самолета

Очевидцы сообщают, что захвативший самолет мужчина во время задержания был очень пьяным.

Силовики штурмовали самолет "Аэрофлота" захваченный пассажиром в России. Захватчик задержан, так говорят пассажиры самолета. Его сняли с борта, он очень пьян, сообщает Telegram-канал Mash. Читайте также"Все на своих местах": появилось видео из захваченного в России самолета Также опубликовано видео штурма самолета Boeing рейса Сургут-Москва, который захватил пьяный пассажир. СК РФ возбудил уголовное дело по статье: угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия. Ранее сообщалось, что пассажир лайнера Boeing, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан.

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