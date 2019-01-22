Появилось фото из захваченного в России самолета Boeing
14:10, 22 января 2019Мир
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Сейчас пассажиров рейса выводят в зал ожидания.
Мужчина захватил самолет "Аэрофлота" / фото Mash
Пассажир лайнера Boeing, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан.
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В сети уже появилось фото из захваченного самолета. Его опубликовал Telegram-канал Mash.
Позже стало известно, что самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, на его борт поднялись представители силовых структур. Они вывели мужчину, требовавшего развернуть лайнер в Афганистан, и увезли в здание аэропорта.
Сейчас пассажиров рейса выводят в зал ожидания.
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