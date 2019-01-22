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Появилось фото из захваченного в России самолета Boeing

14:10, 22 января 2019
Мир
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Мужчина захватил самолет "Аэрофлота" / фото Mash

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В сети уже появилось фото из захваченного самолета. Его опубликовал Telegram-канал Mash.

Позже стало известно, что самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, на его борт поднялись представители силовых структур. Они вывели мужчину, требовавшего развернуть лайнер в Афганистан, и увезли в здание аэропорта.

Сейчас пассажиров рейса выводят в зал ожидания.

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Теги: #самолет#Россия