Эскалация на Азове: ЕС в конце января направит миссию в Мариуполь

В декабре стало известно, что ЕС направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии в районе Керченского пролива.

Миссия Европейского союза 28-29 января прибудет в Мариуполь, чтобы оценить воздействие российской агрессии в Азовском море на экономическую и социальную ситуацию в Приазовье.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Еврокомиссия направит миссию по установлению фактов в Мариуполь 28-29 января", - написал он.

Напомним, в декабре стало известно, что ЕС направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии в районе Керченского пролива.

Как сообщал УНИАН, рассмотрение на сессии ПАСЕ проекта резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе запланировано в ходе срочных прений по этому вопросу 24 января.