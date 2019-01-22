Установлена личность захватчика самолета в России - СМИ

В экстренных службах сообщают, что происходящее на борту является хулиганством.

Захватчиком пассажирского самолета, вылетевшего из Сургута, оказался некий Павел Ш.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Известно, что мужчина вооружен.

По данным URA.ru, захватчика зовут Павел Ш., ему 41 год, он сидел на месте 14А.

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Источник «Интерфакса» сообщает, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что происходящее на борту является хулиганством.

Ранее сообщалось, что пассажир лайнера, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. По информации источника «Ленты.ру», на борту один захватчик, это психически больной мужчина. В службе аэропорта вылета не смогли уточнить детали произошедшего. Пилоты запросили посадку в Ханты-Мансийске.