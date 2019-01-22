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Установлена личность захватчика самолета в России - СМИ

13:48, 22 января 2019
Мир
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В России пассажир захватил Боинг / фото flickr.com, sigmama

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Известно, что мужчина вооружен.

По данным URA.ru, захватчика зовут Павел Ш., ему 41 год, он сидел на месте 14А.

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Источник «Интерфакса» сообщает, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что происходящее на борту является хулиганством.

Ранее сообщалось, что пассажир лайнера, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. По информации источника «Ленты.ру», на борту один захватчик, это психически больной мужчина. В службе аэропорта вылета не смогли уточнить детали произошедшего. Пилоты запросили посадку в Ханты-Мансийске.

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Теги: #самолет#Россия