В Пакистане автобус столкнулся с бензовозом: сгорели 27 человек (видео)
11:13, 22 января 2019Мир
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Горючее занялось не только в цистерне, но и в автобусе, в котором перевозили контрабандные канистры с бензином.
Инцидент произошел на юго-западе страны / скриншот
В Пакистане пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, в результате чего сгорели 27 человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Инцидент произошел на юго-западе страны. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 27 человек, еще четверо получили серьезные ожоги. Раненых отвезли в госпиталь в городе Карачи. На месте столкновения вспыхнул сильный пожар.
Очевидцы говорят, что топливо загорелось не только в цистерне, но и в автобусе, в котором перевозили контрабандные пластиковые канистры с бензином.
Масштабная авария в Пакистане: пассажирский автобус столкнулся с бензовозом и загорелся
Как сообщал УНИАН, в Боливии в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 22 человека, 37 получили травмы различной тяжести.
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