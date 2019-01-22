В Пакистане автобус столкнулся с бензовозом: сгорели 27 человек (видео)

Горючее занялось не только в цистерне, но и в автобусе, в котором перевозили контрабандные канистры с бензином.

В Пакистане пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, в результате чего сгорели 27 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел на юго-западе страны. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 27 человек, еще четверо получили серьезные ожоги. Раненых отвезли в госпиталь в городе Карачи. На месте столкновения вспыхнул сильный пожар.

Очевидцы говорят, что топливо загорелось не только в цистерне, но и в автобусе, в котором перевозили контрабандные пластиковые канистры с бензином.

Как сообщал УНИАН, в Боливии в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 22 человека, 37 получили травмы различной тяжести.