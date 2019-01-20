цей матеріал доступний українською

В Боливии столкнулись два автобуса: 22 погибших, 37 пострадавших

03:55, 20 января 2019
Мир
20 0
Аварии с участием автобусов чрезвычайно распространены в Боливии / фото El Dictamen

Читайте такжеВ Индии автобус с детьми упал в ущелье, есть жертвы (фото)

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местные власти.

Авария произошла на извилистой горной дороге, которая соединяет города Оруро и Потоси. Автобусы столкнулись на высоте 3657 метров над уровнем моря.

По предварительным данным, причиной кровавого ДТП стало превышение скорости водителем одного из транспортных средств. Также не исключается версия о выезде одного из автобусов на встречную полосу.

Аварии с участием автобусов чрезвычайно распространены в Боливии. Это связано с тем, что многие дороги пролегают через высокогорные районы Анд и буквально высечены в крутых склонах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Боливия