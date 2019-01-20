В Боливии столкнулись два автобуса: 22 погибших, 37 пострадавших

Причиной кровавого ДТП стало превышение скорости, хотя не исключается и версия о выезде одного из автобусов на встречную полосу.

В Боливии в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 22 человека, 37 получили травмы различной тяжести.

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местные власти.

Авария произошла на извилистой горной дороге, которая соединяет города Оруро и Потоси. Автобусы столкнулись на высоте 3657 метров над уровнем моря.

По предварительным данным, причиной кровавого ДТП стало превышение скорости водителем одного из транспортных средств. Также не исключается версия о выезде одного из автобусов на встречную полосу.

Аварии с участием автобусов чрезвычайно распространены в Боливии. Это связано с тем, что многие дороги пролегают через высокогорные районы Анд и буквально высечены в крутых склонах.