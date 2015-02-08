Каждая страна НАТО должна самостоятельно решить, поставлять ли Украине оружие - Столтенберг

20:35, 08 февраля 2015
Мир
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Генсек Альянса резко раскритиковал "агрессивную активность России в Украине" и заявил, что возлагает большие надежды на переговоры, запланированные на 11 февраля.

REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возлагает большие надежды на запланированные на среду, 11 февраля, переговоры "нормандской четверки" по урегулированию кризиса в Украине.

"Я на сто процентов выступаю за эти усилия, направленные на достижение прекращения огня", - заявил Столтенберг в воскресенье, 8 февраля, в немецком Науэне, сообщает DW.de со ссылкой на информагенство dpa.

При этом он подчеркнул, что договоренности должны быть достигнуты не только на бумаге. Основная цель в том, чтобы "добиться перемирия, а потом это перемирие также уважать", - пояснил генсек НАТО.

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Столтенберг резко раскритиковал "агрессивную активность России в Украине". "Я полностью поддерживаю усилия, чтобы остановить продолжение войны", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что ближайшие дни будут решающими.

В дискуссии по поставкам вооружений Украине, глава НАТО отметил, что каждая страна сама должна решать, посылать ли оружие Киеву. "Каждая страна Альянса должна самостоятельно с этим определиться", - цитирует Столтенберга dpa.

Ранее против поставок вооружений Украине высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. В воскресенье, 8 февраля, против поставок вооружений Украине выступило и политическое руководство Социал-демократической партии Германии - партнеров Меркель по коалиции. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что СДПГ однозначно не поддержит поставки вооружений Киеву. "Мы не хотим международного конфликта в Украине", - пояснил он, добавив, что с оптимизмом оценивает грядущие мирные переговоры в Минске.

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