Каждая страна НАТО должна самостоятельно решить, поставлять ли Украине оружие - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возлагает большие надежды на запланированные на среду, 11 февраля, переговоры "нормандской четверки" по урегулированию кризиса в Украине.

"Я на сто процентов выступаю за эти усилия, направленные на достижение прекращения огня", - заявил Столтенберг в воскресенье, 8 февраля, в немецком Науэне, сообщает DW.de со ссылкой на информагенство dpa.

При этом он подчеркнул, что договоренности должны быть достигнуты не только на бумаге. Основная цель в том, чтобы "добиться перемирия, а потом это перемирие также уважать", - пояснил генсек НАТО.

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Столтенберг резко раскритиковал "агрессивную активность России в Украине". "Я полностью поддерживаю усилия, чтобы остановить продолжение войны", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что ближайшие дни будут решающими.

В дискуссии по поставкам вооружений Украине, глава НАТО отметил, что каждая страна сама должна решать, посылать ли оружие Киеву. "Каждая страна Альянса должна самостоятельно с этим определиться", - цитирует Столтенберга dpa.

Ранее против поставок вооружений Украине высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. В воскресенье, 8 февраля, против поставок вооружений Украине выступило и политическое руководство Социал-демократической партии Германии - партнеров Меркель по коалиции. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что СДПГ однозначно не поддержит поставки вооружений Киеву. "Мы не хотим международного конфликта в Украине", - пояснил он, добавив, что с оптимизмом оценивает грядущие мирные переговоры в Минске.