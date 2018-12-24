В Индии столкнулись полсотни автомобилей – много погибших (фото, видео)

В результате ДТП 8 человек погибли, еще десять попали в больницы.

В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия при участии 50 автомобилей погибли восемь человек.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Масштабная авария произошла утром в понедельник, 24 декабря, на трассе Рохтак — Тевари между Дели и Харьяной.

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Предварительная причина ДТП - густой туман и слабая видимость.

"Восемь человек, которые погибли, ехали на внедорожнике из своей деревни в Наджафгарх на окраине Дели, но внезапно их автомобиль столкнулся с грузовиком", - отмечается в сообщении.

Дорожный инцидент спровоцировал цепочку других аварий на шоссе при участии школьных автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Из-за аварии на шоссе образовалась двухкилометровая пробка.

По данным телеканала, семеро из восьми погибших — женщины, а состояние десяти пострадавших оценивается как критическое.

7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp — DNA (@dna) December 24, 2018