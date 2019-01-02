Трамп ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся исторический саммит между США и КНДР, лидеры стран провели встречу тет-а-тет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Соответствующее заявление Трамп сделал в Twitter, комментируя информацию о готовности Ким Чен Іна встретится с американским лидером.

"Я тоже с нетерпением жду встречи с председателем Ким Чен Ыном, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает прекрасным экономическим потенциалом", - заявил Трамп.

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

Напомним, Ким Чен Ын ранее заявил, что жесткая политика США по отношению к Северной Корее может заставить его искать другой путь для продолжения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Глава КНДР подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, заверив при этом, что прогресс в области денуклеаризации будет существенным, если США примут соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года в Сингапуре состоялся саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление.

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».