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Трамп ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

06:17, 02 января 2019
Мир
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Дональд Трамп готов снова встретиться с Ким Чен Ыном / REUTERS

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Соответствующее заявление Трамп сделал в Twitter, комментируя информацию о готовности Ким Чен Іна встретится с американским лидером. 

"Я тоже с нетерпением жду встречи с председателем Ким Чен Ыном, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает прекрасным экономическим потенциалом", - заявил Трамп. 

Напомним, Ким Чен Ын ранее заявил, что жесткая политика США по отношению к Северной Корее может заставить его искать другой путь для продолжения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Глава КНДР подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, заверив при этом, что прогресс в области денуклеаризации будет существенным, если США примут соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года в Сингапуре состоялся саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление. 

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».

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Теги: #Трамп#Ким Чен Ын