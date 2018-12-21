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В ДР Конго разбился самолет Ан-26 с россиянами на борту

15:28, 21 декабря 2018
Мир
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Иллюстративное фото / Скриншот

По неподтвержденным данным, им управлял российский экипаж. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова посла РФ в ДРК Алексей Сентебов.

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"На борту самолета, по не подтвержденным пока данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", - сказал он.

По словам дипломата, судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна.

"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - заявил Сентебов.

На борту самолета находились 23 человека, в том числе трое российских пилотов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в республике Алексея Сентебова.

Самолет возвращался в Киншаасу после того, как доставил материалы для предстоящих президентских выборов в город, расположенный на границе с Анголой.

Ранее в американском штате Джорджия в городе Атланта небольшой самолет Cessna 560 упал на футбольное поле.

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Теги: #самолет#Россия