В ДР Конго разбился самолет Ан-26 с россиянами на борту

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

В четверг, 20 декабря, в Демократической Республике Конго (ДРК) разбился грузовой самолет Ан-26.

По неподтвержденным данным, им управлял российский экипаж. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова посла РФ в ДРК Алексей Сентебов.

Читайте такжеВ Армении разбился штурмовик Су-25

"На борту самолета, по не подтвержденным пока данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", - сказал он.

По словам дипломата, судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна.

"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - заявил Сентебов.

На борту самолета находились 23 человека, в том числе трое российских пилотов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в республике Алексея Сентебова.

Самолет возвращался в Киншаасу после того, как доставил материалы для предстоящих президентских выборов в город, расположенный на границе с Анголой.

Ранее в американском штате Джорджия в городе Атланта небольшой самолет Cessna 560 упал на футбольное поле.