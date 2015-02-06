Столтенберг: Россия изолировала себя своими же действиями и выбором

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в своем вступительном заявлении на 51-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"Россия сама себя изолировала своими действиями и своим выбором. Никто не заставлял Россию аннексировать Крым, и никто не заставляет Россию дестабилизировать Украину. Россия несет ответственность за опасную ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Поэтому мы призываем Россию изменить свой курс, относиться к своим соседям как к суверенным государствам, возобновить свои обязательства, соблюдать их и внести вклад в поиск мирного разрешения кризиса в Украине", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что западные страны должны приложить все усилия для защиты мирового порядка и безопасности.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить мировой порядок... Мир меняется, мы должны адаптироваться... Холодная война вошла в историю и должна там оставаться... Мы коренным образом пересматриваем оборонную стратегию НАТО, чтобы были нужные нам силы, в нужный момент, в нужном месте. Речь идет о самом крупном и масштабном усилении нашей коллективной обороны с момента окончания холодной войны", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте такжеБайден: России не позволят перекроить карту ЕвропыВ свете этих событий он считает важным усиливать Альянс, укреплять отношения с партнерами и разработать курс дальнейших отношений с РФ.

"НАТО не стремится к конфронтации с Россией", - подчеркнул Столтенберг.

Справка УНИАН. Россия с февраля 2014 осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы. Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.