Премьер Беларуси назвал Евразийский союз домом "с целым рядом недоделок"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Евразийского межправительственного совета сегодня в Москве.

«Давайте будем объективными. Сегодня наш евразийский дом – это, конечно, мощное сооружение мирового масштаба. Это признают даже наши оппоненты. Но мы сдали наш дом с целым рядом недоделок. Некоторые из них мы прямо закрепили в нашем акте приёмки, то есть в Договоре о Евразийском экономическом союзе, в виде переходных периодов аж до 2025 года», - сказал Кобяков.

По его словам, другие недоработки носят характер скрытых дефектов, которые, в частности, обнаружились в результате известных запретов на ввоз товаров и транзита в конце прошлого года (РФ ввела ограничения на продукцию Беларуси, которая якобы реэкспортировала запрещённые товары из ЕС - УНИАН). Причём они оказались для Евразийской экономической комиссии настолько скрытыми, что потребовалось вмешательство глав государств, для того чтобы разъяснить комиссии её функции и полномочия по обеспечению основополагающих принципов функционирования Евразийского экономического союза, подчеркну он.

Читайте такжеБеларусь может выйти из ЕАЭС - Лукашенко

«Даже фундамент нашего здания – устранение изъятий в свободном движении товаров – и то не является монолитным. В этой связи белорусские инициативы предельно понятны и логичны. Мы призываем оглянуться назад и устранить эти самые недоделки, то есть реализовать уже достигнутые договорённости», - призвал Кобяков.

Он предложил поручить Евразийской экономической комиссии в срочном порядке возобновить активную работу над списком изъятий и ограничений, доложить на очередном заседании межправсовета о динамике отмены изъятий и ограничений, приоритетное внимание уделить вопросам устранения изъятий в движении товаров.

При этом он отметил, что настало время определиться с судьбой понятия «товар Евразийского экономического союза».

Читайте такжеWashington Post: Евразийский союз Путина начинает работу в 2015 году с ограниченными амбициями

«Мы все, и Беларусь здесь не исключение, пока чрезмерно осторожно относимся к этой инициативе. Надо, наверное, уже находить ответ на вопрос: кто же он такой, отечественный производитель Союза, товары которого мы совместными усилиями предполагаем продвигать, в том числе и за пределы Евразийского экономического союза. Считаем, что необходимо вплотную подойти к разработке правил определения происхождения товаров из Евразийского экономического союза», - сказал премьер Беларуси.

Как сообщалось, Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана начал работать в 2011 году (общее администрирование внешней торговли и единые экспортно-импортные ставки). С января 2012 года вступили в силу базовые соглашения, формирующие Единое экономическое пространство (обеспечение свободы движения услуг, капитала, рабочей силы и проведение согласованной экономической политики). С февраля 2012 года функционирует руководящий орган ТС и ЕЭП - Евразийская экономическая комиссия.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан президентами России, Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 г. в Астане. В начале октября с.г. государствами «тройки» завершена процедура ратификации договора.

Армения стала полноправным участником Евразийского экономического союза со 2 января 2015 г.