НАТО и Россия стали противниками на десятилетия - Расмуссен

Об этом он заявил в интервью журналу Ir, сообщает Delfi.

«Я бы даже использовал более сильное слово — разочарование (о ситуации вокруг России). В своей первой речи на посту я обозначил, что НАТО и Россия могли бы создать стратегическое партнерство. Мы договорились об этом на саммите НАТО и России в 2010 году. Сегодня Россия считает НАТО противником, и я очень разочарован. По-моему, этот сценарий конфликта между Россией и Западом растянется на десятилетия. Эти расчеты может изменить один элемент - цена на нефть, которая способна сократить период конфликта», - заявил Расмуссен.

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По словам бывшего генсека НАТО, российской элите нужен образ внешнего врага, чтобы скрыть то, что она не смогла модернизировать и реформировать российское общество.

Расмуссен полагает, что в Украине конфликт не остановится — по его словам, для того, чтобы не позволить соседним странам интегрироваться в НАТО и ЕС, России нужны замороженные или открытые конфликты: "Модель понятна: Россия полагает, что ЕС и НАТО не будут принимать новые страны, пока эти конфликты не разрешены".