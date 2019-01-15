Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Израиле

Отмечается, что певица сама выразила желание выступить на конкурсе.

Певица Мадонна может выступить на конкурсе «Евровидение-2019», которое пройдет в Тель-Авиве. Читайте такжеИзраиль представил логотип конкурса Евровидение-2019 (фото) Об этом сообщает израильский портал Ynet. Отмечается, что певица сама выразила желание выступить на конкурсе. Сейчас организаторы конкурса ведут с ней переговоры. По данным портала, у сторон есть разногласия относительно гонорара. Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.

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