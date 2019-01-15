Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Израиле
21:57, 15 января 2019Мир
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Отмечается, что певица сама выразила желание выступить на конкурсе.
Сейчас организаторы конкурса ведут с ней переговоры / etcanada.com
Певица Мадонна может выступить на конкурсе «Евровидение-2019», которое пройдет в Тель-Авиве.
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Об этом сообщает израильский портал Ynet. Отмечается, что певица сама выразила желание выступить на конкурсе.
Сейчас организаторы конкурса ведут с ней переговоры. По данным портала, у сторон есть разногласия относительно гонорара.
Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.
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