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Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Израиле

21:57, 15 января 2019
Мир
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Сейчас организаторы конкурса ведут с ней переговоры / etcanada.com

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Об этом сообщает израильский портал Ynet. Отмечается, что певица сама выразила желание выступить на конкурсе.

Сейчас организаторы конкурса ведут с ней переговоры. По данным портала, у сторон есть разногласия относительно гонорара.

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Теги: #Евровидение#Мадонна