Foreign Policy: Оккупация Беларуси не даст Путину тот же эффект, что и война против Украины

Если аннексия Крыма и война против украинцев популярна среди россиян, то «присоединение» другой соседней страны их не очень интересует.

Беларусь и Россия исторически близки. Но когда Москва разожгла войну против соседней Украины, это напугало Минск.

За последние годы беларусская сторона протянула ряд оливковых ветвей к Западу и попыталась нарастить тесные экономические связи с Китаем. А на этой неделе Минск отменил ограничения для количества дипломатов США на своей территории, пишет Foreign Policy.

«В Минске сейчас есть четкое понимание необходимости налаживания устойчивых отношений с несколькими крупными мировыми силами включительно с Евросоюзом и США. Ведь во времена политических потрясений россияне могут лишить нас суверенитета», - сказал глава белорусского аналитического центра Minsk Dialogue Track-II Initiative Евгений Прейгерман.

Сама только мысль о российских посягательствах на беларусский суверенитет пугает Минск, хотя независимость от Москвы в беларусской столице – это редкий политический консенсус.

«Единственное, что Россия может сделать, - это поднять ставки чрезвычайно высоко, применив силу, пригрозив ею или организовав переворот», - сказал политический редактор независимого издания Tut.by Артем Шрайбман.

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«Я не могу пообещать, что этого никогда не произойдет, потому что никто не предвидел событий в Крыму», - добавил он. Однако, по его мнению, любая демонстрация силы со стороны России была бы чрезвычайно дорогой. Потому что это спровоцировало бы Запад на жесткую реакцию.

Издание напоминает, что на протяжении последних лет Россия решилась на многочисленные дерзкие операции по захвату чужой территории. На данный момент около 20% территории Грузии под российской оккупацией. Кремль ведет войну против Украины, захватив Крым. Но Беларусь бедная страна без выхода к морю. Поэтому она не имеет того же геостратегического значения для России, как Украина или Грузия.

Эксперт Школы государственной политики российской президентской Академии национальной экономики и государственного управления Екатерина Шульманн заметила, что оккупация Крыма повысила популярность Путина. Но повторение этого сценария в Беларуси не даст того же эффекта.

«Повестка дня захвата территорий полностью исчерпала себя во время крымско-украинской авантюры. Собственно, Беларусь – это не Крым. И в представлениях среднестатистического россиянина она лишь более бедная страна, которую России приходится кормить и содержать», - сказала Шульманн.

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В свою очередь, беларусский эксперт Евгений Прейгерман считает, что разговоры об объединении Беларуси и России больше касаются конфронтации Кремля с Западом. Однако, для Минска это все равно несет серьезные риски.

«Чем больше россияне втягиваются в конфронтацию с Западом, тем больше непредсказуемо они будут вести себя со своими союзниками в регионе. Но когда Россия становится непредсказуемой, это проблема для Беларуси», - пояснил он.