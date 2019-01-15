У Меркель раскритиковали угрозы посла США ввести санкции за "Северный поток-2"

Лидер партии Меркель прокомментировала письма посла США компаниям, участвующим в проекте "Северный поток-2".

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковала предупреждение США о санкциях в отношении немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

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Об этом пишет DW. Лидер партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель указала, что "подобные угрозы" американский дипломат Ричард Греннел высказывает не впервые.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычна, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления в должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью DW.

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2" письма с предупреждениями о том, что "фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций".

Как сообщал УНИАН, поддержка российского проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны правящей коалиции Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель постепенно испаряется. Этому способствует как рост воинственности Кремля, так и давление со стороны президента США Дональда Трампа.