Польша намерена создать искусственный остров в Вислинском заливе

По проекту искусственный остров должен иметь площадь около 181 гектаров и должен быть локализован на Вислинском заливе.

В Польше заявили о намерении соорудить в Вислинском (Калининградском) заливе искусственный остров.

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на польские СМИ.

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По проекту искусственный остров должен иметь площадь около 181 гектаров и должен быть локализован на Вислинском заливе. Именно там будет собран материал, извлеченный из дна залива при перекопке. Тем самым площадь Польши станет больше. "Газета Выборча" сообщает, что остров будет виден из космоса.

Остров был спроектирован на плане эллипса с длиной осей 1932 метра и 1192 метра. Должен иметь высоту 2-3 метров над уровнем моря. Пойдет на него материал выработки раскопки в дальнейших частях инвестиций. В планах не предусмотрено предоставление острова туристам.