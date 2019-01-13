Во Франции два работника погибли при подрыве устройства для схода лавины

Инцидент произошел на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Два человека погибли во Франции в результате срабатывания взрывного устройства, которое использовалось для расчистки трасс от снежных лавин.

Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

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По предварительным данным, инцидент произошёл сегодня, 13 января, в 08:30 по местному времени на высоте около 1800 метров.

Отмечается, что два сотрудника горнолыжной станции в Морильоне, на юго-востоке Франции, расчищали трассу перед ее открытием для туристов. По данным спасательных служб, они погибли не из-за схода искусственно вызванной лавины, а в результате срабатывания взрывного устройства.

По факту произошедшего проводится расследование, к которому привлечены пожарные и жандармерия.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 января, три лыжника из Германии погибли в результате схода лавины близ горнолыжного курорта Лех в австрийских Альпах.