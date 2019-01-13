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В Австрии и Германии готовятся к сходу новых лавин в Альпах

00:28, 13 января 2019
Мир
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Лавины могут  начать сходить внезапно / фото 24tv.ua

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В субботу сильные ветры вернули снег в Австрию после небольшого пятничного затишья. Прогнозируют, что снег не прекратит идти и в воскресенье.

В последние дни сильный снег остановил привычный ритм жизни в некоторых частях Европы, изолируя горные села, нарушая движение транспорта и сбрасывая снежные лавины.

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В течение последних 10 дней по всему континенту было зафиксировано по меньшей мере 21 смертельный случай, связанный с погодными условиями.

Новая волна снега означает, что лавины могут внезапно начать сходить на высоте даже ниже, чем 2 тысячи метров над уровнем моря.

В Альпах чрезвычайные службы объявили высокий уровень лавинной опасности, однако в некоторых местах в субботу он был снижен, в том числе на территории Германии.

В южной Германии в субботу сотрудники соответствующих служб, воспользовавшись перерывом в ненастье, пытались очистить от снега крыши и дороги.

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Теги: #Альпы#сход лавины