В Евросоюзе призвали Конгресс США отменить санкции против компании российского олигарха (видео)

По мнению европейских дипломатов, отмена санкций против En+ и "Русал" "обеспечит сохранение" в Евросюзе комбинатов по производству алюминия и рабочие места для "для 75 тысяч работников".

Послы нескольких стран-членов ЕС в США призвали демократов в Конгрессе Соединенных Штатов поддержать решение об отмене санкций в отношении российского производителя алюминия "Русала" и его материнской компании En+.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Открытое письмо председателя Комитета Конгресса США по внешней политике демократа Элиота Энгела и лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, которое датировано 4 января, обнародовано на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Обращение к конгрессменам-демократам подписали послы Австрии, Германии, Ирландии, Италии, Великобритании, Франции, Швеции, а также посол Евросоюза в США.

По мнению авторов письма, отмена ограничительных мер против компаний En+ и "Русал" "обеспечит сохранение" в Европейском Союзе комбинатов по производству алюминия и рабочие места для "для 75 тысяч работников".

Ранее обе компании были подконтрольны российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, который оказался в санкционном список США. Из-за санкций против обеих российских компаний производители алюминия в Европе сталкиваются с "существенными вызовами", в том числе и с ростом цен, отмечается в письме.

Еще одной целью отмены санкций авторы документа называют "сохранение имеющихся цепочек" в европейской алюминиевой отрасли. Если этого не сделать, то европейские производители обратятся к китайским партнерам, что только еще больше "усилит позиции" КНР в этой области.

В то же время подписанты письма подчеркивают, что Евросоюз остается верным обязательствам по сохранению санкций против РФ из-за аннексии россиянами Крыма и агрессии на востоке Украины.

В письме также отмечается, что "Русал" покрывает 20% потребностей в алюминии в Евросоюзе и 14% - в США. В то же время возможности расширения производства в Европе или на Ближнем Востоке весьма ограничены.

Также авторы обращения указали на "изменения в структуре собственности и управления" компаниями, которые "существенно снизят контроль" Дерипаски над ними. Такие изменения должны "укрепить европейскую алюминиевую промышленность", утверждается в письме.

Как напоминает Deutsche Welle, 19 декабря 2018 года Министерство финансов США объявило об отмене через 30 дней ограничительных мер в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Все три российские компании провели "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, утверждали в министерстве.

В то же время демократы в Конгрессе не согласны с таким решением и попросили Минфин отложить его введение.

В то же время Дерипаска останется в списке санкций, его активы будут по-прежнему заблокированы, подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.