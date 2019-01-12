"Шатдаун" при Трампе стал самым продолжительным в истории США

Частичная приостановка работы американского правительства стало самой долгой в истории страны и обошел предыдущий рекорд, установленный при президенте Билле Клинтоне в 1995-1996 годах.

В субботу начался 22-й день нынешнего "шатдауна" (так называют приостановку работы органов власти в США). Для сравнения, при Клинтоне бюджетный кризис продолжался 21 день.

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Об этом сообщает Европейская правда.

"Президент Дональд Трамп отказывается принять бюджет, если тот не будет включать средства на строительство стены на мексиканской границе. Для этого Белый дом требует 5,7 миллиарда долларов, на что демократы категорически не согласны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около четверти работников федерального правительства не работают, пока бюджет не будет согласован. 800 тысяч сотрудников не получают зарплату. В пятницу госслужащие - в том числе охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР не получили свою первую в этом году зарплату.

Тем временем президент Трамп успокоил спекуляции относительно того, что он собирается объявить чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс и получить необходимые деньги. Строительство стены на границе с Мексикой было одним из его ключевых предвыборных обещаний. Трамп сказал, что чрезвычайное положение мог бы быть "легким выходом", однако он предпочитает, чтобы эту проблему решил Конгресс.