В МИД РФ отреагировали на слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией

Ранее Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.

Об этом она сказала в пятницу, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия "может потерять единственного союзника на западном направлении", сделанное им накануне, передает "Риа Новости".

Читайте такжеЛукашенко рассказал о намеках, поступающих в Беларусь из Москвы: «получите нефть и вступайте в состав России»

""Что касается высказываний господина Лукашенко. Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", - заявила она.

Ранее Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши.