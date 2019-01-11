Business Insider: Пропаганда России тщетно пытается загладить провал Т-14 с помощью Т-34

Но ни одна модель танка не вытянет россиян из нищеты и не даст им никаких новых возможностей.

Россия хотела, чтобы представление новеньких Т-14 "Армата" в 2015 году стало ужасающей демонстрацией силы. В Москве новую разработку хвалили как неудержимого убийцу танков НАТО.

В планах было построить и принять на вооружение 2,3 тысячи Т-14 к 2025 году. Но по состоянию на 2019 год на этапе заказа только сотня таких бронемашин и менее чем два десятка в распоряжении российских военных в тестовом режиме. Так что через четыре года после дебюта Россия свернула планы массового производства танка, который забуксовал и заглох на Красной площади во время празднования Дня победы. А его пропагандистскую работу отдали "танку-пенсионеру", пишет Business Insider.

Вчера Москва объявила о том, что купила у Лаоса 30 старых Т-34, которые еще Вторую мировую войну видели. Однако, эти бронемашины якобы в состоянии "боеготовности". И их будут использовать во время парадов и для съемок фильмов о войне. Таким образом, Россия фактически купила больше 70-летних танков, чем новеньких и хваленых Т-14. Это указывает на то, как Владимир Путин резко изменил свой курс после провала в модернизации российской армии.

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На Т-14 до 2015 года потратили страшные суммы. Россия, у которой до сих пор проблемы с долгами, как и после падения СССР, одним махом хотела обновить свой арсенал основных боевых танков. В свою очередь, Запад делал это очень постепенно. В то время, как США пытались адаптировать свои M1 Abrams до боя в городских условиях против слабых врагов в Ираке, Россия придумала танк, предназначенный для уничтожения других бронемашин.

Оснастив свою разработку автоматической системой перезарядки, беспилотной башней, реактивной и активной броней, а также пушкой, большей чем у любого западного танка, Москва заявила о своем сосредоточении на крупных сухопутных войнах, которые потрясли Европу в начале 21-го века. Но как и в случае многих оборонных проектов России, шума оказалось больше, чем толку. Кремль обещал запустить Т-14 в массовое производство. Но вместо этого он все же сосредоточился на обновленные Т-80 и Т-90, которые видели на полях сражения в Украине и Сирии.

Хоть обновленные Т-90 и показали свою эффективность, им не хватало яркого пропагандистского образа новенького непобедимого танка, который родине дал Путин. Но ставка российского автократа на Т-14 "Армата" и на его образ будущего лица российской армии провалилась. Поэтому Кремль сделал разворот в сторону прошлого.

Старые советские Т-34 принимали участие в ожесточенных боях на восточном фронте Второй мировой войны. При их участии нацистская армия Адольфа Гитлера была разбита, а советский флаг удалось поднять над Рейхстагом в Берлине. Путин неоднократно пытался использовать тяжело добытый успех СССР во Второй мировой войне, чтобы усилить российских национализм и получить народную поддержку в совершении военных преступлений в Сирии и Украине.

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Кремль профинансировал фильм под названием "Т-34", в котором рассказывается история экипажа российского танка, который бежит из нацистского концлагеря. Кино было очень успешным в прокате. А власть задушила любую критику. Теперь Россия попытается использовать Т-34 в других пропагандистских спектаклях.

"У россиян есть полное право гордиться большим самопожертвованием своей страны во времена Второй мировой войны и танками, которые несли службу на протяжении семи десятилетий. Но ни Т-34, ни Т-14 не вытянут россиян из нищеты и не откроют перед ними никаких новых возможностей", - говорится в статье.

Так же в этом не помогут и войны, которые используются в пропагандистской игре Путина, чтобы напугать Запад с помощью "бумажных тигров" и накормить свое общество пустыми историями о былом величии.