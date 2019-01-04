USA Today: В США и Европы есть много способов наказать Россию за атаку против Украины

Запад так и не наказал Россию за атаку против украинских кораблей в Керченском проливе, но это не означает, что у него нет возможности это сделать.

Россия застала западные столицы врасплох, когда решила обстрелять и захватить три украинских корабля в Азовском море.

Ожидаемо поступок Москвы вызвал волну заявлений c осуждениями со стороны ряда стран, встревоженных возможностью дальнейшей эскалации войны, которая продолжается на Востоке Украины уже почти пять лет. Но жесткий ответ на последнее проявление российской агрессии так и не материализовался. Впрочем, это не означает, что у Запада действительно нет никаких возможностей, - пишет на страницах USA Today старший вице-президент Американского совета иностранных дел Аян Берман.

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Наоборот, политики США и Европы имеют широкий спектр способов поднять цену агрессии для России. Эксперт пражского аналитического центра "Европейские ценности" Якуб Яндра предложил хороший список потенциальных действий в ответ, который включает все: от выдворения российских шпионов из Европы до публикации данных о финансовых активах российских олигархов на территории Евросоюза. После этих первых шагов могут и должны быть сделаны и другие, в частности, конкретный военный ответ. Хоть НАТО усилил свое присутствие в Черном море с 2014 года, у него еще есть возможности сделать больше. Новая миссия альянса должна быть прочной, заметной и построенной вокруг двух ключевых целей: сохранить свободное передвижение морскими путями в акватории (а именно это Россия поставила под угрозу атакой в Азовском море) и укрепить украинский суверенитет с помощью военной помощи, которую уже оказывают ей США и Европа.

Новые санкции тоже должны быть частью уравнения. С начала российской агрессии против Украины в 2014 году американское и европейское экономическое давление постепенно усиливалось. И оно, несмотря на возражения Москвы, имело реальный эффект.

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Недавнее исследование Bloomberg Economics показало, что санкции имеют существенный и "длительный" эффект на экономику России. Она сейчас на 10% меньше, чем прогнозировалось в 2013 году. Дополнительные экономические наказания могут еще больше усилить эту тенденцию. В частности, ключевыми целями могут стать российские банки и проект газопровода "Северный поток-2". Единственное чего не хватает - это политической воли Европы и США выполнить этот список наказаний для Кремля.