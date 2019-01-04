Foreign Policy: Новое поколение террористов придет из экс-СССР

Русскоязычные боевики вернутся домой после падения "Исламского государства" и им будет легче проникнуть в Европу, чем выходцам из арабских стран.

Западное понимание исламского терроризма очень устарело, и это опасно. Десятилетиями чиновники были сосредоточены на атаках, которые организовывали выходцы с Ближнего Востока.

Сегодня, однако, реальная угроза поступает с территорий, расположенных восточнее. В бывших республиках СССР и за их пределами боевики, которые ранее создавали локальные проблемы, все больше обращают внимание на Запад. Они - угроза, за которой стоит следить в 2019 году, пишет Foreign Policy.

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На протяжении определенного времени ближневосточная террористическая угроза постепенно сокращалось. Даже во время войны против "Исламского государства" русскоязычные боевики из постсоветских стран уже совершали многочисленные атаки на Западе. В основном это были одиночные теракты. К примеру, в 2017 году грузовики давили пешеходов в Нью-Йорке и Стокгольме. В обоих случаях за рулем сидели выходцы из Узбекистана. Но были и более сложные спланированные атаки. В 2016 году террорист-самоубийца из России устроил взрыв в Стамбуле. А в 2017 году в этом же турецком городе узбек напал на ночной клуб.

Существует несколько причин для того, чтобы антизападный терроризм с постсоветского пространства стал более интенсивным. Прежде всего, джихадисты с Ближнего Востока в течение последних лет были слишком заняты локальными войнами в Ираке, Сирии и Йемене, чтобы куда-то ехать. А привлекательность "Исламского государства" развеялась после почти полного поражения.

В то же время, войны на Ближнем Востоке превратили боевиков из русскоязычных регионов, которые раньше боролись с репрессивными правительствами дома, в международных террористов. В 2017 году минимум 8,5 тысяч бойцов из постсоветских стран уехали в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к "Исламскому государству". Этот опыт дал многим джихадистам первый боевой опыт против войск США и НАТО и оставил их с желанием отомстить. Поэтому их будущие операции будут нацелены против Запада.

Например, Ахмед Чатаев, который устроил атаку в Стамбульском аэропорту, планировал устроить удар на Западе еще когда был боевиком в Ираке и Сирии. Его телефонный разговор с другим русскоязычным террористом Исламом Атабиевым, который был обнародован в прошлом году, указывает на то, что двое хотели собрать разведывательные данные о консульствах США и ресторанах, популярных среди американцев, в Турции и Грузии. Такая же динамика разыгрывается в более восточных регионах, где испытанные в бою джихадисты из бывших республик СССР могут свободно путешествовать, чем арабы с паспортами Ирака, Сирии или Йемена.

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Преследования мусульман в Азии усиливается. И это играет на руку террористическим группам. В Бангладеш группы с Кавказа, например, оказывали помощь представителям мусульманского меньшинства рохинджа, которые сбежали от расправы в Мьянме. Русскоязычный лидер одной из групп, который воевал в Сирии, говорил, что планирует отправить нескольких своих людей в Бангладеш. Такие связи могут дать толчок для появления местных террористов. Преследуемых дома рохинджа могут убедить, что они на острие глобальной войны за ислам.

В ближайшие годы террористическая угроза из России будет расти. После падения "Исламского государства" русскоязычные террористы вернутся домой в постсоветские страны, а затем смогут более свободно путешествовать по Европе, чем боевики с Ближнего Востока. Наглые репрессии правительств сделали религиозных мусульман в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане целями для радикалов, которые ищут, кого завербовать. Несколько популярных шейхов с Ближнего Востока включая саудитского клерика Абулазиза аль-Тарефе теперь имеют значительную русскоязычную аудиторию в социальных сетях.