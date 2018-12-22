С остатками "ИГ" в Сирии справится Турция и другие страны - Трамп

Он заявил, что СМИ распространяют ложь о ситуации с Сирией.

Террористическая организация "Исламское государство" на территории Сирии почти ликвидирована, а с ее остатками справятся другие страны.

Такое мнение на странице в Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, в информация о Сирии и правительственном "шатдауне", то есть приостановлении работы, в США преимущественно ложная.

"Что касается Сирии, то мы сначала шли туда на три месяца, и это было семь лет назад - мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ситуация с "ИГИЛ" была "дикая". Сейчас "Исламское государство" почти уничтожено, поэтому другие страны региона, включая Турцию, должны с легкостью справиться с остатками. Мы возвращаемся домой", - написал Трамп.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты решили вывести своих военнослужащих из Сирии. Президент страны Дональд Трамп считает, что террористов в стране в основном уничтожили.

В то же время группа сенаторов Соединенных Штатов выступила против такого решения. Они призвали Дональда Трампа отменить решение о выводе войск, иначе остатки террористов могут возродиться. Также Сирии грозит диктатура Башара Асада.