Forbes: Россия начинает 2019 год из неуверенности во всем

Москва не может "догнать и перегнать" Запад, она будет только течь по течению и считать любой экономический рост успехом.

Не прошло и 48 часов нового 2019 года, как заголовки в России начали описывать страну как взволнованное и несчастливое место.

Россияне потеряли веру в себя, доверие к своим лидерам и надежду на будущее без изоляции от западного мира, принадлежность к которому они ощущают. Санкции Европы и США, введенные в 2014 году после российского вторжения в Украину, причиняют боль экономике России. И Владимир Путин это наконец и сам признал, пишет Forbes.

Экономика РФ замкнулась в себе, полагаясь меньше на импорт из-за российских собственный санкций. Агробизнес переживает бум, но даже фермеры не в восторге от положения вещей в стране. Во всех бедах они обвиняют правительство. Лишь 46% менеджеров аграрного сектора сказали во время опроса NAFI Research Center, что они доверяют власти.

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"Если даже люди из сектора, который получил наибольшую выгоду от санкций и дотаций Москвы, говорят, что не могут полагаться на правительство, то кто же тогда может? Добыча газа и нефти - это все, что есть в России. Это лишь подтверждает слова сенатора Джона Маккейна, который называл Россию не более чем большой заправкой", - говорится в статье.

Пенсионная реформа фактически стала ударом для Путина. Рост налогов и изменение законодательства - источник страха в России. Forbes пишет, что не стоит верить изданиям, которые пишують, что россияне наконец устали от милитаризма и санкций. Это не так. На самом же деле их пугает то, что на их банковских счетах стало меньше денег, а работать придется дольше. И именно это обваливает рейтинг Путина.

Экономические реформы в России - старая горькая история. Приватизация не сдвинулось с места. Инвесторы слышат сейчас те же рассказы, что и в течение последних 10 дней. В России так же "легко" вести бизнес, как и в Казахстане. И это позор для страны, которая некогда была одним из влиятельных мировых игроков. 28 декабря в редакционной статье российская газета "Коммерсантъ" назвала российское правительство "сборищем некомпетентных" людей.

Россияне жалуются на завышенные цены на железнодорожные билеты и многочисленные "бесполезные стройки века". Были надежды на то, что конструкторское бюро "Сухой" построит наконец авиалайнер для региональных перелетов. Но проект провалился. Он не смог конкурировать с бразильским Embraer и канадским Bombardier. Программа Telegram до сих пор запрещена в России. Но россияне пользуются ею через VPN. Москва смогла добиться, чтобы для двух олигархов - Олега Дерипаску и Виктора Вексельбарга - американские санкции были смягчены. Но заботиться о русских не чистых на руку богачах становится все труднее.

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Цены на мобильную связь растут, цензура СМИ укрепляется, а торговля через интернет все больше берется под контроль. Западные лекарства исчезли с полок аптек, а на их место пришли российские препараты "сомнительного качества". Рынок недвижимости в начале нового года тоже не стойкий. Одним из самых больших разочарований россиян в правительстве стал провал программы строительства жилья. Уровень новой площади резко обвалился в 2018-ом. Запланированные на бумаге 86 миллионов квадратных метров жилья превратились в реальные 11 миллионов. Сейчас на одобрение Москвы ждет целый ряд проектов на 43 миллиарда долларов. Если правительство даст им "зеленый свет" достаточно быстро и если застройщики найдут финансирование, у России появится шанс исправить провал с недвижимостью.

В 2019 году РФ также не сможет догнать Запад, как и на протяжении всего последнего десятилетия. Во время последнего избирательного цикла, в результате которого Путин снова "победил", электорат дал понять, что считает коррупцию главной проблемой, которая мешает стране сравняться с Западом. Однако, распространенными в России остаются нездоровые идеи о возрождении "русского царизма" или восстановлении СССР.

"Правительство не собирается догонять Запад. Поддержка роста ВВП на уровне превышающем средний мировой, как сказал Путин, - это лишь дань российскому прошлому. Министерства финансов и экономики тихо говорят о "потолке" роста на уровне 2,5-3% на много последующих лет. Но ключевое слово здесь "потолок", - сказал шеф-редактор экономической редакции "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин.

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Издание добавляет, что Россия начинает занижать свои экономические ожидания.

"Мы будем развиваться так, как можем. Как мы можем догнать страны, которые обложили нас санкциями? В прошлом году мы видели более последовательное развитие российских отношений с Китаем. И это хорошо. Но Китай не может решить стратегические проблемы России", - добавил Бутрин.