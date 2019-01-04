Трамп рассматривает кандидатуру экс-сенатора Уэбба на должность министра обороны США

Джим Уэбб может помочь президенту США воплотить в жизнь обещания по выводу войск из Сирии и Афганистана.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает на пост министра обороны кандидатуру 72-летнего Джима Уэбба, бывшего сенатора от Демократической партии и секретаря Военно-морских сил времена президентства Рональда Рейгана.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.

Издание отмечает, что Уэбб был откровенным противником войны в Ираке. Его кандидатура рассматривается на должность министра обороны в то время, когда Трамп стремится выполнить обещания о выводе войск из Сирии и Афганистана. Именно эти решения заставили Джеймса Мэттиса подать в отставку в конце 2018 года, что сделало Патрика Шэнахана исполняющим обязанности министра обороны США.

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Издание указывает, что взгляды Уэбба согласуются со взглядами Трампа на вывод войск из стран Ближнего Востока и более сильное противодействие Китаю.

Уэбб был сенатором от демократов в штате Вирджиния и пробыл один срок в верхней палате Конгресса США. Он также выдвигался на праймериз демократов перед выборами президента США в 2016 году. Уэбб в 2015 году критиковал усилия тогдашнего президента Барака Обамы по заключению соглашения с целью сдерживания ядерной программы Ирана.