Трамп назвал нового главу Пентагона

Нынешний глава Пентагона объявил о своей отставке на следующий день после того, как Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны США станет Патрик Шанахан.

Об этом глава США сообщил в Twitter.

Так, американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "замечательным" на этом посту.

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"Я рад объявить, что с 1 января 2019 года наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений, когда он был заместителем. Он будет великолепен!" - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии.