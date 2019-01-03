В Британии признали, что Асад будет править Сирией "некоторое время"

При этом Лондон напомнил Кремлю, что "сфера влияния" на Ближнем Востоке - это в первую очередь ответственность.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант впервые признал, что военная поддержка России помогла сохранить власть режиму Башара Асада в Сирии.

Лондон был одним из самых громких голосов, которые призывали сирийского диктатора уйти в отставку в рамках процесса передачи власти новому правительству. Но в конце прошлого года британские дипломаты признали, что Асаду придется позволить принять участие в выборах, за которыми будет наблюдать ООН, пишет The Guardian.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что 2 тысячи американских военных покинут Сирию немедленно. Таким образом, Америка не просто оставила Асада при власти, но и фактически смирилась с большим присутствием Ирана в стране. Многие арабские страны тоже готовятся возобновить работу своих посольств в Дамаске, готовясь к окончательной победе Асада в семилетней войне.

"Думаю, все хорошо знают, что, согласно с позицией Британии, в Сирии не будет прочного мира, пока этот режим у власти. Но, к сожалению, мы думаем, что Асад будет на посту еще некоторое время и все благодаря поддержке, которую он получил от России", - сказал Гант.

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"Россия, видимо, думает, что она получила сферу влияния. На это мы скажем, да, но вы также получили и ответственность. Если вы собираетесь вмешиваться в дела Сирии, тогда позаботьтесь, чтобы там был действительно мир. И убедитесь, что Асад не будет применять химическое оружие", - добавил он.