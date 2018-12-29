Первая группа военных США покинула Сирию

Около 50 военных покинули базу в провинции Эль-Хасаке и направились в Ирак.

Первая группа американских военных покинула Сирию согласно решению президента США Дональда Трампа вывести контингент из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

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Группа американцев в количестве около 50 военных покинули базу в провинции Эль-Хасаке и направились в Ирак.

Сообщается, что американцы выехали на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках.

США в целом имеют 18 локаций, где размещаются американские военные. В Пентагоне ранее заявляли, что вывод войск будет продолжаться около трех месяцев.

Ранее УНИАН сообщал, что США перед выводом войск из Сирии могут оставить оружие курдам. Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах.

Напомним, Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над группировкой «Исламское государство». Командование американской армии не согласилось с президентом, считая вывод войск преждевременным и предательским в отношении курдов. Руководитель Пентагона Джеймс Маттис ушел в отставку.