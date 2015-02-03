Спецдокладчик ООН: для освобождения всех "узников совести" в КНДР нужно сместить Ким Чен Ына

Спецдокладчик ООН по правам человека в КНДР Марзуки Дарусман заявил, что для освобождения всех "узников совести" в Северной Корее необходимо сместить ее лидера Ким Чен Ына и убрать с политической арены всю его семью. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Associated Press.

"Я думаю, что задача первостепенной важности - это немедленно освободить эти 80, а то и 100 тысяч узников и ликвидировать эти лагеря, - сказал он в интервью агентству. - Но это может произойти только в том случае, если эта система, построенная на культе личности, полностью будет уничтожена".

"Но это может произойти только в том случае, если эта система руководства будет полностью демонтирована. И единственный способ сделать это - сместить Кима и его семью, убрать их со сцены, и чтобы новое руководство заняло их место", - подчеркнул спецдокладчик ООН.

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Северные корейцы находятся "в самом уязвимом положении на этом этапе, это происходит всегда, когда вина и ответственность верховного лидера выносится во всей красе на суд мировой общественности", - отметил он.

Ким Чен Ын пришел ко власти в декабре 2011 года, после смерти своего отца Ким Чен Ыра. В декабря 2013 года в КНДР был казнен Чан Сон Тхэк, второй человек в стране после Ким Чен Ына. Несколькими днями ранее он был арестован по обвинению в превышении полномочий, коррупции и распутном образе жизни. Аналитики, однако, предполагают, что в действительности причиной казни чиновника стало стремление молодого северокорейского лидера избавиться от крупных политических конкурентов. Чан Сон Тхэк долгое время обладал большим влиянием в стране и фактически воспринимался как регент при своем племяннике Ким Чен Ыне, который пришел к власти в декабре 2011 года после смерти своего отца Ким Чен Ыра.