Ким Чен Ын посетит Россию этой весной

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает южнокорейское агентство Ренхап, передает Би-би-си.

"Лидеры около 20 стран уже подтвердили свое участие, среди них и лидер Северной Кореи", - завил Песков.

Если визит состоится, он станет первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.

Читайте такжеКНДР попросила у России поставить ей истребители Су-35 – СМИ21 января министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение, отправленное севернокорейскому лидеру, было позитивно воспринято в Пхеньяне.