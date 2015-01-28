Ким Чен Ын посетит Россию этой весной
08:17, 28 января 2015Мир
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Лидер КНДР Ким Чен Ын примет участие в празднованиях 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в России.
REUTERS
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает южнокорейское агентство Ренхап, передает Би-би-си.
"Лидеры около 20 стран уже подтвердили свое участие, среди них и лидер Северной Кореи", - завил Песков.
Если визит состоится, он станет первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
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