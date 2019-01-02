EUObserver: В 2019 году ЕС придется учиться самостоятельно защищаться от России и не только

Европе нужно стать более серьезным международным игроком, а для этого придется преодолеть расколы внутри.

Рождественский сюрприз Дональда Трампа застал союзников врасплох. Президент США объявил о выводе войск из Сирии и половину сил своей страны из Афганистана. Это также заставило американского министра обороны уйти в отставку.

Трамп также вызвал потрясения на глобальных рынках, допустив, что он уволит еще и американского министра финансов на фоне частичного блокирования работы правительства в Вашингтоне. Поэтому, как сказал бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт: “Президент США теперь в открытом конфликте с Конгрессом, Минфином, Министерством обороны, Китаем, ЕС, ВТО и еще несколькими организациями. А во всем остальном все хорошо”.

Все эти события и предыдущие поступки Трампа предвещают очень мрачный 2019 год, в котором стоит ждать еще больше политических и экономических проблем, пишет EUObserver.

“Союзники должны быть надежными”, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Однако, поступки Трампа снова и снова демонстрируют, что США во главе с ним становятся все более ненадежными. Он не консультируется с европейскими союзниками или с сирийскими курдами, которые стали ключевыми борцами против “Исламского государства”. Трамп уничтожает трансатлантические связи. Он часто вступает в перепалки с другими западными лидерами, ставит под сомнение существование НАТО и даже называет Brexit большим достижением. Выход США из Парижского соглашения и ядерных договоренностей с Ираном, а также ссоры Трампа с лидерами G7 поставили европейских союзников в ступор. А в это время американский президент кинулся задабривать автократов, таких как Раджеп Тайип Эрдоган, который теперь может спокойно атаковать сирийских курдов.

Из-за своей доктрины “Америка прежде всего” Трамп открыто подрывает многосторонний мировой порядок, который США построили после Второй мировой войны. Его угрозы вывести свою страну из ВТО еще раз подчеркивают это. К сожалению, Европу тоже ждут последствия от такого поведения американского президента. Вакуум силы на Ближнем Востоке даст толчок новым военным конфликтам в регионе. А это означает, что ЕС может охватить новая волна беженцев. Отставка министра обороны Джима Мэттиса тоже тревожит, ведь он увоился потому, что взгляды военного и Трампа на альянсы и партнерство с другими странами не совпадали. Из-за того, что большинство умеренных кадров были выброшены из администрации Трампа, 2019 год может стать еще более турбулентным для трансатлантических связей и глобальной стабильности.

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Кремль может решиться на новую военную авантюру против Украины и усилить свое вмешательство в выборы других. А в 2019 году запланированы не только украинские голосования, но и выборы в Европарламент. Свободная торговля тоже под угрозой. Ведь “перемирие” между ЕС и США, о котором договорился Жан-Клод Юнкер с Дональдом Трампом, вряд ли будет длиться долго. Еврозоне не хватает инфраструктуры, чтобы выдержать экономический шок. Она остается уязвимой перед возможным экономическим спадом.

Изменение международной среды требует, чтобы ЕС взял на себя большую ответственность. Проблемы в регионе, подъем Китая, агрессивная Россия и изоляционизм США подталкивают Европу к тому, чтобы сфокусироваться на внешней политике. Однако, чтобы продемонстрировать силу на международной арене, ЕС нужно преодолеть расколы внутри из-за миграции и реформы еврозоны, которые блокируют возможность принимать эффективные решения. Для этого нужно исправить незавершенную архитектуру еврозоны, которая делит Европу на юг и север, а также разработать постоянное решение миграционной проблемы, которая разделяет восток и запад.