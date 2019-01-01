В метро Манчестера вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Нападавший задержан, ведется расследование произошедшего.

В британском Манчестере вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции, в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщате пресс-служба транспортной полиции города.

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По их данным, нападавший задержан, ведется расследование произошедшего.

По данным газеты The Sun, инцидент произошел на станции Манчестер Виктория на севере города. Отмечается, что мужчина перед нападением выкрикнул "Аллах". Станция в данный момент закрыта. Среди пострадавших - сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек.