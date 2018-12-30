В Бангладеш во время выборов погибли 10 и пострадали более 20 человек

Также избирательная комиссия страны расследует заявления о фальсификациях результатов голосования.

В Бангладеш в день голосования на парламентских выборах в результате столкновений между сторонниками правящей партии "Авами Лига" и оппозиции погибли по меньшей мере 10 и пострадали более 20 человек.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Также отмечается, что избирательная комиссия страны расследует заявления о фальсификациях результатов голосования.

Как сообщал УНИАН, в Германии и Нидерландах задержали пять подозреваемых в подготовке теракта. Все задержанные - мужчины из "незападных стран".