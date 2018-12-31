Аэропорт Амстердама эвакуировал пассажиров из-за угрозы теракта
Аэропорт Амстердама эвакуировал пассажиров из-за угрозы теракта.
Об этом сообщаетпресс-служба аэропорта Схипхолна в Twitter.
"Мужчина угрожает бомбой в зале вылета №3", - сообщает аэропорт.
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Из-за этого правоохранители провели срочную эвакуацию всех пассажиров. Вскоре в аэропорту сообщили об аресте нарушителя. Им оказался 51-летний канадец. Взрывного устройства у него не обнаружили.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Как сообщал УНИАН, в немецком Майнце и в голландском Роттердаме задержали пять подозреваемых по подозрению в подготовке теракта.
Напомним, полиция Каталонии усилила меры безопасности после предупреждения Госдепартамента США о возможности теракта в Барселоне на новогодне-рождественские праздники.