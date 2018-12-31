Неизвестный угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама.

Аэропорт Амстердама эвакуировал пассажиров из-за угрозы теракта.

Об этом сообщаетпресс-служба аэропорта Схипхолна в Twitter.

"Мужчина угрожает бомбой в зале вылета №3", - сообщает аэропорт.

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Из-за этого правоохранители провели срочную эвакуацию всех пассажиров. Вскоре в аэропорту сообщили об аресте нарушителя. Им оказался 51-летний канадец. Взрывного устройства у него не обнаружили.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, в немецком Майнце и в голландском Роттердаме задержали пять подозреваемых по подозрению в подготовке теракта.

Напомним, полиция Каталонии усилила меры безопасности после предупреждения Госдепартамента США о возможности теракта в Барселоне на новогодне-рождественские праздники.