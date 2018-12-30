В Германии и Нидерландах задержали пять подозреваемых в подготовке теракта

Все задержанные - мужчины из "незападных стран".

В немецком Майнце и в голландском Роттердаме задержали пять подозреваемых по подозрению в подготовке теракта.

Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

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Отмечается, что полиция Майнца по запросу Нидерландов задержала 26-летнего сирийца, который не имел разрешения на проживание в Германии. Теперь суд должен принять решение о его экстрадиции в Нидерланды. Операция проводилась в тесной координации с правоохранительными органами Нидерландов.

Остальные четверо задержаны в Роттердаме. Их подозревают в подготовке террористического акта в Нидерландах. Все они - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет из "незападных стран".

Как сообщал УНИАН, полиция Каталонии усилила меры безопасности после предупреждения Госдепартамента США о возможности теракта в Барселоне на новогодне-рождественские праздники.