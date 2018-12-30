цей матеріал доступний українською

В Германии и Нидерландах задержали пять подозреваемых в подготовке теракта

12:30, 30 декабря 2018
Мир
156 0
Полиция / REUTERS

Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Читайте такжеСтрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: нападавший присягал "Исламскому государству"

Отмечается, что полиция Майнца по запросу Нидерландов задержала 26-летнего сирийца, который не имел разрешения на проживание в Германии. Теперь суд должен принять решение о его экстрадиции в Нидерланды. Операция проводилась в тесной координации с правоохранительными органами Нидерландов.

Остальные четверо задержаны в Роттердаме. Их подозревают в подготовке террористического акта в Нидерландах. Все они - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет из "незападных стран".

Как сообщал УНИАН, полиция Каталонии усилила меры безопасности после предупреждения Госдепартамента США о возможности теракта в Барселоне на новогодне-рождественские праздники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Германия#Нидерланды#теракт