США требуют пустить консула к задержанному в России "американскому шпиону"

Власти РФ официально уведомили США о задержании их гражданина.

Соединенные Штаты Америки потребовали обеспечить консульский доступ к американскому гражданину, задержанному российскими властями по подозрению в "шпионаже".

Об этом «Голосу Америки» сообщил в понедельник представитель Госдепартамента.

Отмечается, что ранее в понедельник власти РФ официально уведомили США о задержании их гражданина.

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«Мы официально уведомлены о задержании (гражданина США) министерством иностранных дел (РФ). Обязательства России, в соответствии с Венской конвенцией, требуют от нее, чтобы она предоставила консульский доступ (к задержанному). Мы потребовали этого доступа и ожидаем, что российские власти его предоставят», - говорится в заявлении, присланном агентству представителем Госдепартамента.

Как сообщал УНИАН, в России задержали гражданина США при «проведении шпионской акции». Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание до 20 лет тюрьмы. При этом не сообщается, в чем конкретнo обвиняют указанного гражданина. В сообщении имя американца указано как «Пол Уилан».