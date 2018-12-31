Кровавые выборы в Бангладеш: победу одержала правящая партия

Партия премьер-министра страны Шейх Хасины получила 287 из 298 мест в парламенте страны, оппозиционная Националистическая партия Бангладеш получила всего шесть мест в парламенте.

На парламентских выборах в Бангладеш победила правящая партия «Авами Лига» (Народная лига).

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters. Партия премьер-министра страны Шейх Хасины получила 287 из 298 мест в парламенте страны, сообщили в избирательной комиссии. Оппозиционная Националистическая партия Бангладеш (BNP) получила всего шесть мест в парламенте.

Шейх Хасина, которая в третий раз станет во главе правительства, возглавляет страну с 2009 года, а до этого она была руководителем правительства с 1996 до 2001 года. Критики обвиняют её в стремлении установить в стране авторитаризм в связи с наступлением на оппозицию, в частности, недавнее заключение оппонентки Хасины, бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халед Зиу. С другой стороны, благодаря экономическому росту и открытию границ для беженцев рохинджа из соседней Мьянмы правительство Шейх Хасина получает также и положительные отзывы.

Голосование на парламентских выборах в Бангладеш 30 декабря было омрачено вспышками насилия, которые привели к гибели по меньшей мере 17 человек. Люди гибли как во время столкновений между активистами правящей партии «Авами Лига» (Народная лига) и оппозиционной националистической партии Бангладеш (BNP), так и просто на избирательных участках, где несколько человек застрелили полицейские. Погиб также один представитель полиции. Предвыборная кампания также проходила на фоне вспышек насилия, которые возникали между сторонниками «Авами Лиги» и BNP. В связи с этим в охране правопорядка в стране во время выборов были задействованы 600 тысяч представителей силовых органов.