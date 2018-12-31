В Лондоне по подозрению в покушении на убийство задержали 39 человек

В полиции рассказали, что пострадавшего преследовали «мужчины и женщины» после «незначительного спора» в магазине.

В Лондоне после нападения, в результате которого получил ножевые ранения мужчина, полиция задержала 39 человек по подозрению в покушении на убийство.

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Инцидент произошел утром 31 декабря в районе Хаммерсмит, в западном Лондоне, сообщает “Радио Свобода”.

В полиции рассказали, что пострадавшего преследовали «мужчины и женщины» после «незначительного спора» в магазине. После нападения подозреваемые зашли в дом, где была вечеринка. Полицейские пытались поговорить с людьми в квартире, однако, поскольку они отказались сотрудничать, присутствующих на вечеринке задержали. Сейчас они остаются под стражей.

Пострадавшего в возрасте за 30 лет госпитализировали в критическом состоянии.