Трамп: США больше не могут быть мировым жандармом

Он отметил, что американские военные находятся в странах, о которых большинство людей даже не слышали, и это нелепо.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Вашингтон не может оставаться мировым жандармом.

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«Мы не хотим, чтобы и дальше страны использовали нас в своих интересах, пользовались нашими невероятными вооруженными силами для своей защиты. Они не платят за это, но им придется», - заявил американский президент, передает kommersant.

«США больше не могут оставаться мировым жандармом <...> Мы рассредоточены по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей посетил Ирак с необъявленным визитом. Во время встречи с военнослужащими и военачальниками он заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака. Он уточнил, что хотел бы использовать Ирак в качестве «базы, чтобы при необходимости атаковать боевиков» «Исламского государства».