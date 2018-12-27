Адвокат заявил об отказе Трампа отвечать по российскому делу

По его словам, дополнительные вопросы команды Мюллера к Трампу «возмутительны».

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп больше не собирается отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование вмешательства России в выборы президента 2016 года.

Об этом сообщает The Hill. По его словам, дополнительные вопросы команды Мюллера к Трампу «возмутительны».

Он также добавил, что письменных показаний Трампа должно быть достаточно.