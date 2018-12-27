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Адвокат заявил об отказе Трампа отвечать по российскому делу

21:47, 27 декабря 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп больше не собирается отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование вмешательства России в выборы президента 2016 года. 

Об этом сообщает The Hill. По его словам, дополнительные вопросы команды Мюллера к Трампу «возмутительны».

Он также добавил, что письменных показаний Трампа должно быть достаточно.

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Теги: #Трамп#вмешательство РФ в выборы США