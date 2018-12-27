Стрельба в Австрии: появились новые подробности атаки на церковь

В атакованной церкви в Вене прошли обыски.

Полиция Вены провела обыски в здании церкви, на которую днем 27 декабря напали двое неизвестных. Об этом говорится в твиттере городской полиции.

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По данным ведомства, к настоящему моменту обыск завершен, ничего подозрительного найдено не было.

Уточняется, что по окончании обысков вокруг церкви сняли широкий круг оцепления, однако территория непосредственно вокруг здания остается заблокированной.