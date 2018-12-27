Стрельба в Австрии: появились новые подробности атаки на церковь
21:07, 27 декабря 2018Мир
313 0
В атакованной церкви в Вене прошли обыски.
Иллюстрация / REUTERS
Полиция Вены провела обыски в здании церкви, на которую днем 27 декабря напали двое неизвестных. Об этом говорится в твиттере городской полиции.
Читайте такжеВ Вене неизвестные напали на церковь: есть пострадавшие
По данным ведомства, к настоящему моменту обыск завершен, ничего подозрительного найдено не было.
Уточняется, что по окончании обысков вокруг церкви сняли широкий круг оцепления, однако территория непосредственно вокруг здания остается заблокированной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter