В США полицейское авто чудом разминулось с поездом на переезде (видео)

Инцидент произошел из-за того, что на железнодорожном переезде не сработал шлагбаум.

В США полицейский на патрульной машине чудом разминулся с поездом не переезде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что на железнодорожном переезде не сработал шлагбаум. Машина, которая ехала перед полицейским, успела проскочить перед поездом, а милиционер в последний момент умудрился развернуть свой автомобиль.

Впоследствии мужчина опубликовал видео на своей странице в соцсети, где написал: «Уцелев, сорвал главный джекпот в своей жизни».

По данным полиции, инцидент произошел из-за сбоя в электросети.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Огайо автомобиль въехал в церковь во время рождественской службы, в результате чего шестеро человек получили ранения.