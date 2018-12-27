В США полицейское авто чудом разминулось с поездом на переезде (видео)
11:16, 27 декабря 2018Мир
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Инцидент произошел из-за того, что на железнодорожном переезде не сработал шлагбаум.
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В США полицейский на патрульной машине чудом разминулся с поездом не переезде.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что на железнодорожном переезде не сработал шлагбаум. Машина, которая ехала перед полицейским, успела проскочить перед поездом, а милиционер в последний момент умудрился развернуть свой автомобиль.
Впоследствии мужчина опубликовал видео на своей странице в соцсети, где написал: «Уцелев, сорвал главный джекпот в своей жизни».
По данным полиции, инцидент произошел из-за сбоя в электросети.
Как сообщал УНИАН, в американском штате Огайо автомобиль въехал в церковь во время рождественской службы, в результате чего шестеро человек получили ранения.
В США полицейское авто чудом разминулось с поездом на переезде
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