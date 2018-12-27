цей матеріал доступний українською

В США полицейское авто чудом разминулось с поездом на переезде (видео)

11:16, 27 декабря 2018
Мир
375 0
Скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Индии столкнулись полсотни автомобилей – много погибших (фото, видео)

Отмечается, что на железнодорожном переезде не сработал шлагбаум. Машина, которая ехала перед полицейским, успела проскочить перед поездом, а милиционер в последний момент умудрился развернуть свой автомобиль.

Впоследствии мужчина опубликовал видео на своей странице в соцсети, где написал: «Уцелев, сорвал главный джекпот в своей жизни».

По данным полиции, инцидент произошел из-за сбоя в электросети.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Огайо автомобиль въехал в церковь во время рождественской службы, в результате чего шестеро человек получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#ДТП