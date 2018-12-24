Во время атаки на здание министерства в Кабуле погибли десятки людей

Большинство жертв составляют гражданские лица.

В результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли по меньшей мере 27 человек.

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Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Большинство жертв составляют гражданские лица.

Как сообщал УНИАН, в столице Афганистана Кабуле после взрыва возле Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.