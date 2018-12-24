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Во время атаки на здание министерства в Кабуле погибли десятки людей

22:35, 24 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Большинство жертв составляют гражданские лица.

Как сообщал УНИАН, в столице Афганистана Кабуле после взрыва возле Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

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Теги: #теракт#Афганистан